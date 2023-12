Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Die Polizei Homburg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen dem 13.12.2023, 23:15 Uhr, und 14.12.2023, 21:15 Uhr, in der Schillerstraße in Homburg ereignet hat. Hierbei wurde ein geparkter, dunkler Volkswagen durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am Außenspiegel beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg, 06841/1060, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell