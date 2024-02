Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppeburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Diebstahl von Baumaterial

Zwischen Freitag, 16. Februar 2024, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 21. Februar 2024, 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einer Lagerfläche auf einer Baustelle an der Overlaher Straße diverse Baumaterialien, u.a. Drainagerohre. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: (04494) 922620 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 21. Februar 2024, kam es gegen 12.45 Uhr auf der Böseler Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 38-jähriger PKW-Fahrer aus Friesoythe und ein 50-jähriger Fahrer eines Transporters aus Hilkenbrook befuhren in der genannten Reihenfolge die Böseler Straße in Fahrtrichtung Friesoythe. Im Streckenverlauf beabsichtigte der Friesoyther, mit seinem PKW nach links in die Blaue Straße abzubiegen. Dies erkannte der 50-Jährige zu spät und fuhr mit seinem Transporter auf den PKW des 38-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurden der Friesoyther und sein 21-jähriger Beifahrer aus Bösel leicht verletzt und mit Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt 10.000 Euro.

Barßel - Unfallflucht

Am Mittwoch, 21. Februar 2024, kam es gegen 18.35 Uhr auf der Langen Straße in Barßel zu einer Unfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Vorbeifahren den in einer Parkbucht einparkenden Opel Zafira eines 35-Jährigen aus Westerstede. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: (04499) 922200 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell