Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Proteste der Landwirte - Update 09:30 Uhr

Mainz (ots)

Pünktlich haben die Landwirte die zuvor blockierten Anschlussstellen der Autobahnen sukzessive wieder freigegeben. Die Versammlungsteilnehmer sind daraufhin zu verschiedenen Sammelpunkten, wie z.B. Alzey, Wörrstadt oder den Bereich des Stadions in Mainz gefahren, um sich von dort ab ca. 9 Uhr auf den Weg in Richtung Mainz zu begeben.

An den bisherigen Aktionen haben sich im Dienstgebiet des PP Mainz Landwirte mit rund 1.500 landwirtschaftlichen Fahrzeuge beteiligt. An einigen Aktionen nehmen auch Speditionen mit LKW teil.

Seit ca. 8:30 Uhr ist die BAB A63 ab Göllheim in Richtung Mainz und seit 9 Uhr ab dem Autobahnkreuz in Richtung Mainz vollgesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich mehrere Stunden andauern. Die Rheinbrücke in Worms ist seit ca. 9:15 Uhr wieder für den Individualverkehr befahrbar.

Bis 11 Uhr wird eine sehr große Anzahl Fahrzeuge in Mainz erwartet werden. Bis zu 150 Traktoren werden dann in die Mainzer Innenstadt einfahren. Die restlichen Fahrzeuge werden auf das Messegelände Hechtsheim fahren.

In allen Städten im Dienstgebiet befinden sich derzeit Traktoren. In den meisten Fällen handelt es sich um angemeldete Versammlungen oder Bewegungen hin zu Sammelpunkten. Auch "über Land" fahren diverse Kolonnen auf den Straßen. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen, jedoch bisher zu keinen bekannt gewordenen Konflikten mit anderen Verkehrsteilnehmern. Zwischen Versammlungsteilnehmern und Polizei findet ein grundsätzlich sachlicher Austausch statt.

