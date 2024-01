Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Proteste der Landwirte - Polizeipräsidium Mainz im Einsatz

Mainz (ots)

Seit den frühen Morgenstunden finden im gesamten Dienstgebiet des PP Mainz Protestaktionen von Landwirten statt. Seit sechs Uhr sind rund 30 Anschlussstellen der A 60, der A 61 und der A 63 durch Landwirte mit ihren Fahrzeugen blockiert. Grundsätzlich soll dies nur die Auffahrten betreffen, jedoch ist durch Rückstaus und Quellverkehr mit weiteren Verkehrsbehinderungen rund um diese Anschlussstellen zu rechnen. Die A 63 ist ab der Anschlussstelle Göllheim in Richtung Mainz voll gesperrt. Ebenso ist die Rheinbrücke in Worms in Richtung Hessen blockiert.

Vereinzelt können Gegenstände, wie z.B. Strohballen auf oder neben den Fahrbahnen der Land- und Bundesstraße liegen. Zahlreiche langsam fahrende Traktoren sind dort unterwegs.

Verkehrsteilnehmer werden aufgefordert besonders vorsichtig und mit reduzierter Geschwindigkeit auf diesen Straßen zu fahren und zusätzliche Zeit einzuplanen.

