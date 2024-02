Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Ladendiebstahl

Am Mittwoch, 21. Februar 2024, kam es um 17.30 Uhr in der Cloppenburger Innenstadt zu einem Ladendiebstahl: Eine 60-jährige Frau aus Cloppenburg konnte hinter einem Sportgeschäft am Rathausweg/Fortmannsweg einen Mann dabei beobachten, wie dieser hektisch mehrere Kleidungsstücke samt dazugehöriger Kleiderbügel in eine Sporttasche packte. Auf ihre Ansprache flüchtete der Mann über den Rathausweg in die Fußgängerzone. Er konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - circa 30 Jahre - grauer Hoodie - Jacke - helle Jeans - weiße Turnschuhe - große Sporttasche in dunkelblau

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Dienstag, 20. Februar 2024, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 21. Februar 2024, 09.30 Uhr, verkratzten bislang unbekannte Täter auf einem Parkplatz neben einer Bankfiliale an der Löninger Straße den schwarzen Opel Zafira einer 48-jährigen Cloppenburgerin entlang der linken Fahrzeugseite. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verstoß Betäubungsmittelgesetz

Am Mittwoch, 21. Februar 2024, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Fröbelweg bei einem 28-jährigen Fahrzeugführer aus Cloppenburg ein Beutel mit weißlicher Substanz aufgefunden. Nach Auskunft des 28-Jährigen soll es sich dabei um Kokain handeln. Der Beutel wurde sichergestellt.

Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 21. Februar 2024, wurde gegen 09.55 Uhr in der Blumenstraße ein 30-jähriger PKW-Fahrer aus Molbergen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Der 30-jährige räumte auf Vorhalt ein, in den zurückliegenden Tagen diverse Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Zur Verhinderung einer weiterfahrt wurden ihm die Fahrzeugschlüssel abgenommen und an eine Angehörige übergeben. Dem 30-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen.

Lastrup - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 21. Februar 2024, wurde gegen 14.10 Uhr auf der Bundesstraße B213 in Fahrtrichtung Cloppenburg, Höhe Anschlussstelle Lindern ein 33-jähriger LKW-Fahrer aus Cloppenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen: Hierbei stellte sich heraus, dass die benötigte Fahrerlaubnisklasse abgelaufen war. Dem 33-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 22. Februar 2024, wurde gegen 0.25 Uhr auf der Cloppenburger Straße ein 25-jähriger PKW-Fahrer aus Cappeln einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er konnte den Beamten lediglich eine ausländische Fahrerlaubnis vorweisen. Dem 25-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet. Gegen die Halterin des PKW, eine 23-Jährige aus Cloppenburg, wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet, weil sie wusste, dass der 25-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 21. Februar 2024, gegen 14.15 Uhr, befuhr ein 28-Jähriger aus Cloppenburg mit einem PKW den Fröbelweg, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Am Mittwoch, 21. Februar 2024, kam es gegen 17.40 Uhr auf der Boschstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 51-jähriger PKW-Fahrer aus Bünde befuhr die Boschstraße. An der Kreuzung Boschstraße, Ecke Industriezubringer, übersah er einen von rechts kommenden 18-jährigen Fahrradfahrer aus Höltinghausen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 4000 Euro.

Lindern - Verkehrsunfall mit leicht Verletzten und hohem Sachschaden

Am Mittwoch, 21. Februar 2024, kam es gegen 17.35 Uhr auf der Löninger Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 44-jährige Frau aus Lindern befuhr mit ihrem Pkw die Pingel-Anton-Straße in Fahrtrichtung Jammertal. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 27-jährigen PKW-Fahrer aus Friesoythe, welcher die Löninger Straße in Fahrtrichtung Lindern befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den beide Beteiligte leicht verletzt wurden. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 21.000 Euro.

Emstek OT Hoheging - unerlaubte Entsorgung von Abfällen

In der Zeit zwischen Montag, 19. Februar 2024 und Dienstag, 20. Februar wurden durch bislang unbekannte Täter in einem Feldweg, abgehend vom Mittelweg, Autoreifen, Restmüll sowie Säcke mit Altkleidern entsorgt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.: (04473) 932180 entgegen.

