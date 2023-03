PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Geldautomatensprenger flüchten über Autobahn, Eppstein, Vockenhausen, Hauptstraße, Montag, 20.03.2023, 03:35 Uhr

Hofheim (ots)

(jn)Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht im Eppsteiner Ortsteil Vockenhausen einen Geldautomaten gesprengt und sind anschließend mit Beute in noch unbekannter Höhe über die Autobahn in Fahrtrichtung Köln geflüchtet. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand an dem Wohn- und Geschäftshaus ein erheblicher Sachschaden.

Um 03:35 Uhr meldeten sich Anwohner bei der Polizei und berichteten von der Sprengung in der Hauptstraße, infolge welcher drei Personen in einen Pkw gestiegen und fortgerast seien. Zahlreiche vor Ort entsandte Polizeibeamte stellten fest, dass durch die Sprengung ein Gebäude erheblich beschädigt worden ist. Weitere Einsatzkräfte sichteten kurz nach der Tat einen dunkelgrauen, hochmotorisierten Audi, welcher mit gestohlenen Wiesbadener Kennzeichen auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln unterwegs war. Um niemanden zu gefährden, musste die Verfolgung aufgrund der halsbrecherischen Fahrweise des Fahrers abgebrochen werden. Um 03:55 Uhr wurden das Fahrzeug sowie ein weiterer verdächtiger Pkw mit hoher Geschwindigkeit noch im Bereich der Anschlussstelle Limburg Süd auf der BAB 3 gesichtet.

Die Bewohner des Wohn- und Geschäftshauses in der Hauptstraße wurden evakuiert und mussten vorübergehend in anderen Unterkünften untergebracht werden. Durch die Wucht der Explosion entstand ein Sachschaden, der ersten Schätzungen nach im hohen fünfstelligen Bereich liegen dürfte. Den Angaben eines hinzugezogenen Statikers folgend, besteht jedoch keine Einsturzgefahr.

Neben der Kriminalpolizei und der Feuerwehr kamen auch Experten für Sprengtechnik des Hessischen Landeskriminalamtes zum Einsatz. Zur Höhe des Diebesgutes können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mitfahndung. Personen, die vor oder nach der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unmittelbar unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell