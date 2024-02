Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Brand in einer Verbrennungsanlage

Am Donnerstag, 22. Februar 2024, kam es gegen 06.50 Uhr in der Holzverbrennungsanlage einer Feinkostfabrik in der Straße Up'n Felde aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Personen kamen ebenfalls nicht zu Schaden. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Essen (Oldenburg) gelöscht. Diese war mit sieben Fahrzeugen und ca. 50 Kameraden vor Ort. An der Verbrennungsanlage entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.

Cloppenburg - Bewohner vergisst Essen auf dem Herd

Am Donnerstag, 22. Februar 2024, alarmierten Bewohner eines Mehrparteienhauses in der St.-Sebastian-Straße die Feuerwehr, nachdem sie aus einer angrenzenden Wohnung Rauch und einen akustischen Feuermelder wahrgenommen hatten. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mussten gewaltsam in die Wohnung eindringen, da der 47-jährige Bewohner nicht Zuhause war. In der Küche stellten sie einen in Brand geratenen Kochtopf fest. Dieser konnte schnell gelöscht werden. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Am Donnerstag, 22. Februar 2024, kam es gegen 12.10 Uhr, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Pingel-Anton zu einem Verkehrsunfall: Eine 83-jährige PKW-Fahrerin aus Cloppenburg übersah beim Einparken eine 86-jährige Fußgängerin, ebenfalls wohnhaft in Cloppenburg. Durch den Zusammenstoß wurde die 86-Jährige verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

