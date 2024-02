Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Zeugenaufruf nach Unterschlagung von Bargeld

Am Donnerstag, 22. Februar 2024, zwischen 15.30 Uhr und 16.05 Uhr kam es in einem Kreditinstitut in der Bahnhofstraße zu einem Diebstahl: Ein 65-jähriger Friesoyther hatte an einem der dortigen Bankautomaten Geld abgehoben, aber vergessen, es aus dem Fach zu nehmen, nachdem er sich kurz mit einer Mitarbeiterin unterhalten hatte. Als er sich nur wenige Sekunden später zurück zum Automaten begab, um die Banknoten zu holen, waren diese von einer bislang unbekannten Person entwendet worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (0 44 91) 93390 entgegen.

Saterland OT Sedelsberg - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Donnerstag, 22. Februar 2024, kam es gegen 12.05 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 45-jährige PKW-Fahrerin aus dem Saterland wollte von der Hauptstraße in die Straße Zum Sportplatz einbiegen. Hierbei übersah sie eine 43-jährige PKW-Fahrerin aus Rhauderfehn. Es kam zum Unfall. Durch den Zusammenstoß wurde die 43-Jährige sowie ihr 12-jähriger Sohn, welcher auf dem Beifahrersitz saß, leicht verletzt. Auch ein Baum wurde beschädigt. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens beträgt 10.000 Euro.

Saterland - Unfallflucht

Am Donnerstag, 22. Februar 2024, kam es gegen 19.00 Uhr auf dem Ennehof zu einer Unfallflucht: Eine 19-Jährige aus dem Saterland befuhr den Ennehof mit einem orangen Fiat Panda in Fahrtrichtung Raiffeisendamm. Im Straßenverlauf kam ihr ein grauer Opel Corsa entgegen. Auf der verengten Fahrbahn drängte der Fahrer des Opel die 19-Jährige von der Fahrbahn ab, sodass diese eine Hecke touchierte. Hierdurch entstand Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite ihres PKW. Der Fahrer des Corsa entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: (04498) 923770 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell