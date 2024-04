Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Versuchter Raub auf Spielothek.

Lippe (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (24.04.2024) gegen 1 Uhr versuchten Unbekannte eine Spielothek in der Rathausstraße zu überfallen. Zwei mit Sturmhauben maskierte Täter betraten die Spielhalle und forderten von einem Mitarbeiter die Herausgabe der Kasse. Als dieser angab, die Kasse sei bereits abgeholt worden, verlangten die Täter den Tresor. In einem günstigen Augenblick betätigte der Mitarbeiter den Alarmknopf der Spielothek. Als die Maskierten dies bemerkten, flüchteten sie aufgeschreckt ohne Beute aus dem Spielcenter in unbekannte Richtung. Sie können beide wie folgt beschrieben werden: ca. 20 - 30 Jahre alt, ca. 1,75 - 1,80 m groß, schlanke Statur, bekleidet mit schwarzen Jacken, schwarzen Hosen, schwarzen Schuhen, schwarzen Sturmhauben und Handschuhen. Das Kriminalkommissariat 2 bittet telefonisch unter 05231 6090 um Zeugenhinweise zu dem versuchten Raub.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell