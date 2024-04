Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Sachbeschädigung an Schulgebäude.

Lippe (ots)

In der Ravensberger Straße beschädigten Unbekannte zwischen Freitagabend und Montagmorgen (19. - 22.04.2024) zwei Scheiben an der Front des Hauptgebäudes des Niklas-Luhmann-Gymnasiums in Richtung Zeppelinstraße. Mit welchem Gegenstand der Schaden angerichtet wurde, ist nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, nehmen bitte unter der Telefonnummer 05231 6090 Kontakt mit dem Kriminalkommissariat 6 auf.

