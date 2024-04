Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Öffentlichkeitsfahndung - Junge vermisst.

Lippe (ots)

Die Polizei sucht nach einem 11-jährigen Jungen aus Detmold, der vermisst gemeldet wurde. Er wohnte zuletzt in einer Jugendeinrichtung in Warburg und wurde dort das letzte Mal am 17.04.2024 gesehen. Vermutlich hält sich der Junge im Bereich Detmold auf. Aufgrund des jungen Alters kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet Medien und Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Ein Foto des 11-Jährigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/133687 Wer hat das Kind gesehen und kann Angaben zum Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 6 / Telefon 05231 6090 oder auch jede andere Polizeidienststelle.

