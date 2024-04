POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Belle. Diebe entwenden Kupferkabel.

Lippe (ots) - Die Polizei sucht nach einem 11-jährigen Jungen aus Detmold, der vermisst gemeldet wurde. Er wohnte zuletzt in einer Jugendeinrichtung in Warburg und wurde dort das letzte Mal am 17.04.2024 gesehen. Vermutlich hält sich der Junge im Bereich Detmold auf. Aufgrund des jungen Alters kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet ...

mehr