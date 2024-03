Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ohne Pflichtversicherung mit E-Scooter in Wilhelmshaven unterwegs - Polizei leitet Verfahren ein

Wilhelmshaven (ots)

In den vergangenen Tagen stellten die Polizeibeamt*innen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland immer wieder Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum fest, an denen Versicherungskennzeichen angebracht waren, die mit Ablauf Februar ihre Gültigkeit verloren haben. So auch Dienstagvormittag in der Schillerstraße. Die Beamten des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei in Wilhelmshaven kontrollierten einen 20-Jährigen, der mit seinem E-Scooter die Schillerstraße befuhr. An dem Fahrzeug war das ungültige Versicherungskennzeichen angebracht, so dass die Beamten die Weiterfahrt untersagten und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz einleiteten. Die Polizei weist auch an dieser Stelle darauf hin, dass seit dem 1. März das neue Versicherungsjahr gilt, weshalb die schwarzen Versicherungskennzeichen mit Ablauf des 29.02 ihre Gültigkeit verloren haben.

