POL-WHV: Ohne Pflichtversicherung in Varel kontrolliert - Polizei leitet gleich drei Verfahren ein

Jever (ots) - Am 05.03.2024 ereignete sich im Hooksweg gegen 13:50 Uhr ein Verkehrsunfall, an dem die Fahrer eines Traktor-Gespanns sowie eines schwarzen Pkw der Marke BMW beteiligt waren. An der Ausweichstelle in Höhe der Einmündung An der Kleiburg in Fahrtrichtung Waddewarden kam es zwischen den Fahrzeugführern ...

mehr