Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen/Endingen a. K.: Parkender VW-Golf beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Donnerstag, 08.02.2024, zwischen 12:30Uhr und 12:45 Uhr in der Maria-Theresia-Straße in Endingen a.K. vermutlich beim Ein-/Aussteigen die Fahrzeugtüre gegen einen parkenden VW-Golf. Damit verursachte der Unbekannte einen Schaden von ca. 500EUR. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne den Vorfall zu melden.

Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei in Emmendingen unter der Tel. 07641-5820 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell