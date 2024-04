Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Mehrfamilienhaus.

Lippe (ots)

In der Straße "Im Langen Felde" verschaffte sich ein bislang unbekannter Einbrecher am Dienstagmittag (23.04.2024) gegen 13.30 Uhr über eine Kellertür gewaltsam Zugang zu einem Mehrfamilienhaus. Anschließend brach er die Tür einer Wohnung im Obergeschoss auf, sorgte dort für Sachschaden und durchwühlte ein Zimmer auf der Suche nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Palaisstraße und begegnete dabei Zeugen im Treppenhaus. Diese beschrieben den Einbrecher wie folgt: ca. 30 - 50 Jahre alt, braune, kurz rasierte Haare, bekleidet mit einer blauen Jeans und einem dunklen Rucksack. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, setzt sich bitte telefonisch unter 05231 6090 mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

