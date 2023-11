Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrradfahrer stürzt auf Feldweg und verletzt sich schwer

Warbrug (ots)

Am Mittwoch, 08. November, gegen 15.40 Uhr, befuhr ein 81-Jähriger mit seinem E-Bike den Wirtschaftsweg "Am Hohlweg" in Warburg. Auf der stark verschmutzten Fahrbahn verlor der Warburger die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden. Die Kreispolizeibehörde Höxter weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auf Grund der aktuellen Jahreszeit Straßen zur rutschigen Angelegenheit werden können. Herabfallende Blätter, Nässe und auch Schlamm, welcher von Feldern auf die Straße fließt, bergen große Gefahren. Die Oberfläche ist nicht mehr komplett einsehbar. Passen Sie ihre Geschwindigkeit den Straßen- und Witterungsverhältnissen an./Rek

