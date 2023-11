Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Überladenen LKW stillgelegt

Bad Driburg (ots)

Wegen erheblicher Überladung wurde dem 35-jährigen Fahrer eines LKW die Weiterfahrt untersagt. Am Montag, den 30.10.2023, fiel einem Kradfahrer des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Höxter der Lkw Iveco auf, der die Dringenberger Str. in Bad Driburg befuhr. Das Fahrzeug war mit Baumaterialien beladen und die hinteren Zwillingsreifen schienen sehr stark gestaucht. Bei der Kontrolle gab der Fahrer aus Bad Driburg an, dass er die Last nur falsch verteilt habe und wenig Luft in den Reifen wäre. Bei genauerer Betrachtung der Ladung wurde eine Überladung des LKW vermutet. Eine angeordnete Wägung bestätigte dieses. Das zulässige Gesamtgewicht von 3500 kg wurde um 2280 kg überschritten. Für die 64,14 %-ige Überladung erwarten dem Betroffenen mindestens 380,- EUR Bußgeld und 1 Punkt in Flensburg. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Höxter darauf hin, dass Überschreitungen der zulässigen Gewichte zu einer Erhöhung der Gefahren im Straßenverkehr führen. Das Fahrzeug bremst deutlich schlechter, so dass in einer Gefahrensituation ein Verkehrsunfall wahrscheinlich ist und die Geschwindigkeit bei einer Kollision und die damit verbundenen Unfallfolgen wesentlich höher sind. Die Fahrzeuge sind technisch nur für die Gewichte im Fahrzeugschein ausgelegt. Daher kann es bei übermäßiger Überladung passieren, dass der Rahmen eines Fahrzeugs bricht. Weiter besteht die Gefahr, dass ein Reifen wegen des hohen Gewichtes platzt. Achten sie in Ihrem Interesse und zum Wohle der Verkehrssicherheit auf die Einhaltung der zulässigen Gewichte!

