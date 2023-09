Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Lagerhalle

Düren (ots)

In Düren sind Unbekannte zwischen Sonntag (24.09.2023) und Montag (25.09.2023) in eine Lagerhalle in der Neuen Jülicher Straße eingebrochen. Zwischen 17:30 Uhr am Sonntag (24.09.2023) und 06:00 Uhr am Montag (25.09.2023) verschafften sich die Täter Zutritt zu der Halle. Dort entwendeten sie unter anderem einen Elektrokettenzug und eine bislang noch nicht genau feststehende Anzahl von Baumaschinen. Der genaue Wert der Beute kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Die Kriminalwache führte eine Spurensuche und -sicherung durch. Die Ermittlungen dauern noch an. Für die Tat werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese können unter der 02421 949-6425 der Polizei gemeldet werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell