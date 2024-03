POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Unbekannte brechen in Gaststätte ein - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots) - Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Pkw beschädigt. Der Täter schlug im Zeitraum zwischen Dienstag, 16 Uhr, bis Mittwoch, 07 Uhr, die Autoscheibe eines Pkw, welcher in der Bildechinger Steige in Horb am Neckar stand, auf bisher unbekannte Weise ein. Anschließend entnahm er im Pkw befindliche Wertgegenstände. Der ...

mehr