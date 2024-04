POL-OG: Oberkirch - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Willstätt (ots) - Aufgrund einer mutmaßlich unzureichenden Ladungssicherung kam es am Montagmittag auf der B28 in Fahrtrichtung Kehl zu einem Unfall. Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer soll gegen 14:45 Uhr während der Fahrt mehrere Aluschrottteile verloren haben, die anschließend offenbar auf die Gegenfahrbahn geflogen sind. In Folge dessen wurde der BMW eines ...

mehr