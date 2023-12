Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Handy und Geldbörse geraubt

Gera (ots)

Gera: Kurz vor Mitternacht (11.12.2023, gegen 23:50 Uhr) wurden ein 18-Jähriger und ein 41 Jahre alter Mann von drei bislang Unbekannten in der Straße des Friedens (ehemaliger Eispavillon) mit Schlägen körperlich angegriffen. Des Weiteren raubten die Angreifer den beiden Geschädigten sowohl ein Mobiltelefon, als auch eine Geldbörse. Anschließend flüchteten die Angreifer samt Beutegut in Richtung Spielwiese / Wiesestraße. Eine Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Die beiden verletzten Geschädigten mussten, zum Teil im Krankenhaus, medizinisch versorgt werden. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0323390/2023) hat die Kripo aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell