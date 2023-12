Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Raubdelikt

Gera (ots)

Gera: Die Ermittlungen zu einem Raubdelikt zum Nachteil dreier 17-Jähriger in der Langen Straße hat seit gestern (11.12.2023) die Kripo in Gera aufgenommen. Nach aktuellen Informationen agierten gegen 17:15 Uhr insgesamt drei bislang unbekannte Täter, wobei zwei davon körperlich gegen einem 17-Jährigen vorgingen und diesen im Gesichtsbereich verletzten. Zudem stahlen sie dem Angegriffenen Bargeld. Der dritte Täter bedrohte die zwei weiteren Geschädigten mit eine Messer. Anschließend entfernten sich die Angreifer in unbekannte Richtung. Eine Fahndung verlief negativ. Die Kripo sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (Bezugsnummer 0323309/2023) . (RK)

