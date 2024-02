POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal (ots) - Am Abend des 24.02.2024, gegen 18:00 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu dem Haus einer 85-Jährigen aus Frankenthal, indem er ihr eine persönliche Beziehung vortäuschte. Der Täter durchwühlte einen Nachttisch und nahm mehrere Schmuckstücke und Bargeld heraus. Er konnte jedoch daran gehindert werden, diese an sich zu nehmen. Anschließend verließ er das Haus. Trickdiebstahl in ...

