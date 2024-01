FW-EN: Wetter - weiterer Verkehrsunfall am Nachmittag

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Am Dienstag, den 23.01.2024, wurden die Feuerwehreinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter um 17:39 Uhr zu einem gemeldeten Verkehrsunfall in der Schmiedestraße gerufen. Ein E-Call eines der verunfallten Fahrzeuge löste den Alarm bei der Kreisleitstelle aus. Bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte nach sechs Minuten fanden sie zwei verunfallte Autos vor und versorgten zwei verletzte Personen bis zum Eintreffen der Rettungswagen. Die Fahrbahn wurde gesperrt und die Fahrzeuge gegen Wegrollen gesichert. Die Patienten wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. In Absprache mit der Polizei wurden die Fahrzeuge an den Fahrbahnrand geschoben, und die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Der Einsatz dauerte insgesamt etwa 60 Minuten, danach übernahm die Polizei die Ermittlungen zur Unfallursache.

