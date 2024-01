Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm und Verkehrsunfall am Morgen

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter, Volmarstein und Grundschöttel wurden am frühen Morgen um 06:05 Uhr zu einem Brandmeldealarm im Ruhrtal-Center alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das Gebäude bereits komplett geräumt. Durch den vorgehenden Angriffstrupp konnte ein ausgelöster Rauchmelder im Backbereich des Supermarktes festgestellt werden. Ein Schadenfeuer konnte nicht festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde einem Haustechniker übergeben und der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

Nicht lange Ruhe hatten die Einsatzkräfte der vorgenannten Löscheinheiten dann. Um 07:54 Uhr schrillten die digitalen Meldeempfänger sowie die Handyalarmierung erneut. Diesmal ging es in die Hartmannstraße. Hier hatte der Fahrer eines Kleinbusses aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen eine Mauer gestoßen. In dem Fahrzeug befanden sich sechs Kinder und zwei Erwachsene. Durch die Einsatzkräfte wurde das Fahrzeug gegen Wegrollen gesichert und auf auslaufende Betriebsmittel kontrolliert. In Zusammenarbeit mit dem groß alarmierten Rettungsdienst wurden die Kinder in einem nahegelegenen Raum der Evangelischen Stiftung Volmarstein betreut. Nach der Begutachtung durch den Rettungsdienst mussten zwei Kinder in nahegelegene Krankenhäuser, zur weiteren Behandlung, transportiert werden. Die weiteren unverletzten Personen wurden an Mitarbeiter der Stiftung übergeben. Für die Feuerwehr waren nach dem Abtransport des Fahrzeuges keine weiteren Maßnahmen mehr erforderlich und der Einsatz konnte nach guten 120 Minuten beendet werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

