Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter (Ruhr) - Einsatz am Morgen für die Löscheinheit Volmarstein

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Volmarstein sowie der Tagesdienst wurden um 07:50 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Oskar-Niemöller-Straße alarmiert. Nach dem Eintreffen an der Einsatzadresse wurde dem Einsatzleiter direkt vorbildlich mitgeteilt, dass alle Personen das Gebäude bereits vollzählig verlassen haben und sich in Sicherheit befinden. Bei Betreten des Gebäudes waren jedoch alle Rauchmelder wieder verstummt, woraufhin einmal das komplette Gebäude kontrolliert wurde. Da im Zuge der Kontrolle kein Auslösegrund festgestellt werden konnte, wurde der Einsatz beendet und die eingesetzten Kräfte kehrten nach 15 Minuten an Ihre Standorte zurück.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell