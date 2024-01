Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm am Nachmittag

Wetter (Ruhr) (ots)

Am Donnerstag, den 18.01.2024, um 15:09 Uhr wurden die Feuerwehreinheiten Alt-Wetter und Volmarstein zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Ruhrstraße gerufen. Es stellte sich heraus, dass ein Rauchmelder im Heizungsraum aufgrund einer Verpuffung in der Heizungsanlage ausgelöst hatte. Der Bereich wurde vorsorglich mit einer Wärmebildkamera überprüft. Die Heizungsanlage und die Gaszufuhr wurden abgestellt und die Einsatzstelle an einen Firmenverantwortlichen übergeben. Der Einsatz dauerte insgesamt 30 Minuten.

