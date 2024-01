Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm im Rathaus in der Freiheit

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein wurden am heutigen Donnerstag um 10:03 Uhr zu einem Brandmeldealarm im Rathaus in der Kaiserstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das Gebäude vorbildlich geräumt, und dem Einsatzleiter wurde die Vollzähligkeit durch eine beauftragte Person mitgeteilt. Ein Trupp ging direkt zur Kontrolle der Räumlichkeiten im Untergeschoss vor. Hier konnten zwei ausgelöste Rauchmelder festgestellt werden. Die Ursache lag in verbranntem Toast in einem elektrischen Gerät. Das Gerät wurde vom Strom getrennt, und die Toastscheiben wurden ins Freie gebracht. Der Bereich wurde belüftet, und die Einsatzstelle wurde anschließend an einen Gebäudeverantwortlichen übergeben. Der Einsatz konnte nach 35 Minuten beendet werden. Neben den Kräften der Feuerwehr waren auch die Polizei und ein Rettungswagen vor Ort.

