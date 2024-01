Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - fünf Hilfeleistungen am Wochenende

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Freitag, 12.01.2024 um 09:23 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz in der Vogelsanger Straße alarmiert. Hier wurde Wasseraustritt aus einer Wohnung gemeldet. Durch die Einsatzkräfte musste eine Wohnungstür im zweiten Obergeschoss mit Spezialwerkzeug geöffnet werden. Hier konnte der starke Wasseraustritt an einer Therme festgestellt werden. Da sich dieser nicht stoppen ließ, wurde der Hauptwasserhahn im Keller abgesperrt. Durch den angeforderten Energieversorger "AVU" wurde das Gebäude komplett vom Stromnetz getrennt, weil das Wasser teilweise schon aus den Deckenlampen kam. Das Wasser im Keller wurde mittels Wassersauger entfernt. Für weitere Maßnahmen wurden das Ordnungsamt und ein Baufachberater vom Technischen Hilfswerk angefordert. Nach der Begutachtung des Hauses durch den Fachmann vom THW wurde die Einsatzstelle für weitere Maßnahmen an das Ordnungsamt übergeben. Die letzten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Einsatz nach guten 120 Minuten beenden.

Die Löscheinheit Esborn wurde um 12:39 Uhr zu einer Ölspur in der Straße "Eilper Höhe" alarmiert. Hier konnte eine Verunreinigung der Fahrbahn auf zirka 100 Meter festgestellt werden. Durch die Einsatzkräfte wurden zwei Warnschilder aufgestellt und die Einsatzstelle an den Stadtbetrieb übergeben. Der Einsatz konnte nach 35 Minuten beendet werden.

Am Samstag wurde die Löscheinheit Esborn erneut mit dem Stichwort Ölspur alarmiert. Um 08:54 Uhr wurde eine Verunreinigung aus der Straße "Jageplatz" gemeldet. Auch hier wurden Warnschilder aufgestellt und die Einsatzstelle an den Stadtbetrieb übergeben. Dieser Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

Um 13:52 Uhr erfolgte dann die nächste Alarmierung für die Löscheinheit Esborn. Aus der Schulstraße wurde eine massive Verunreinigung mit Öl gemeldet. Vor Ort konnte dann lediglich ein zirka vier Quadratmeter großer Dieselfleck festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde dem Stadtbetrieb zur Beseitigung übergeben und die Kräfte der Feuerwehr beendeten den Einsatz nach rund 60 Minuten.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde um 22:41 zu einem Mehrfamilienhaus in der Schöntaler Straße alarmiert. Hier benötigte die Besatzung des Rettungswagens Unterstützung beim Transport einer Person zum Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde mit vier Personen durch das enge Treppenhaus durchgeführt. Der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

