POL-HA: Räuberischer Diebstahl in der Innenstadt - Mann entreißt 29-Jährigem Geldschein

Hagen-Mitte (ots)

In der Nacht von Dienstag (12.09.2023) auf Mittwoch kam es in der Innenstadt zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 26-jähriger Mann stand, gegen 03.50 Uhr, auf dem Gehweg des Graf-von-Galen-Rings und hielt einen 20 Euro-Schein in der Hand. Plötzlich sprach ihn ein Mann an und forderte ihn dazu auf, ihm den Geldschein auszuhändigen. Als der 26-Jährige dieser Aufforderung nicht nachkam, entriss der Mann ihm das Geld, schubste ihn weg und schlug ihm einmal mit dem Ellenbogen gegen den Oberkörper. Anschließend flüchtete der Täter und begab sich in ein nahegelegenes Café. Dort trafen die alarmierten Polizeibeamten den 30-Jährigen an und fanden auch den 20 Euro-Schein bei ihm auf. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des räuberischen Diebstahls. (sen)

