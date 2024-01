FW-EN: Wetter - Einsatzkräfte zweimal zur Tragehilfe ausgerückt

Wetter (Ruhr) (ots) - Am gestrigen Abend wurden die ehrenamtlichen Kräfte der Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein zu einem gemeldeten Gasgeruch in die Straße "An der Windecke" alarmiert. Nachdem das erste Löschfahrzeug bereits nach gut 6 min. an der Einsatzstelle eintraf, war das Haus bereits von allen Bewohnern richtigerweise verlassen und es konnte direkt mit der Erkundung begonnen werden. Hierbei wurde ...

mehr