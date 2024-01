Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - bisher ruhiges Wochenende für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Samstag, 20.01.2024 um 12:22 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz in einem Wohnhaus in der Wilhelmstraße alarmiert. Hier war eine Person in einem Aufzug zwischen dem Erdgeschoss und ersten Obergeschoss eingeschlossen. Die unverletzte Person wurde aus der Zwangslage befreit und der Aufzug wurde stillgelegt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach 25 Minuten beendet werden.

