Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Zusammenstoß zwischen einem 13-jährigen Radfahrer und einem Rollerfahrer (02.06.2024)

Konstanz (ots)

Ein 13-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall am Sonntagabend auf der Kreuzung Schottenstraße/ Gartenstraße gegen einen Motorroller geprallt. Ein 13-Jähriger fuhr gegen 20 Uhr mit einem Mountainbike auf der Schottenstraße in nördliche Richtung. Beim Überqueren der Kreuzung stieß er mit einem vorfahrtsberechtigten Motorroller eines 29-Jährigen zusammen. Bei dem folgenden Sturz verletzte sich der Rollerfahrer leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell