Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen/ Lkr. Konstanz) Einbruch ins Freibad - Polizei sucht Zeugen (01./02.06.2024)

Steißlingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in das Freibad in der Beurener Straße vermutlich in der Nacht auf Sonntag. Im Zeitraum Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten des Kiosks. Im Inneren brachen sie die Registrierkasse auf. Neben dem Bargeld in Höhe von etwa 150 Euro nahmen die Einbrecher auch noch Schinken und Putenfleisch im Wert von etwa 20 Euro mit.

Zeugen, oder Personen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag Verdächtiges im Bereich des Freibades beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Steißlingen, Tel. 07738 97014, zu melden.

