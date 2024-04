LPI-J: Alkoholisiert, beleidigend und uneinsichtig

Jena (ots) - Aufgrund eines Streites zwischen zwei Mietern eines Mehrfamilienhauses in der Berthold-Delbrück-Straße kam es am Donnerstagmorgen zu einem Polizeieinsatz. Ein zuerst geführter verbaler Streit zwischen einem 49-Jährigen und einer 51-Jährigen, artete sodann in eine Körperverletzung aus. Der Mann schlug der Frau ins Gesicht, woraufhin diese verletzt wurde. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

