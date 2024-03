BPOL NRW: Aggressiver Fahrradfahrer leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

Dortmund - Bochum (ots) - In der Nacht zu Dienstag (12. März) stellten Bundespolizisten in Dortmund einen Jungen, der versucht haben soll in einem Supermarkt mit der EC-Karte einer fremden Person zu bezahlen. Über die Herkunft der Karte machte der Minderjährige widersprüchliche Angaben. Gegen 1 Uhr alarmierte eine Mitarbeiterin eines Discounters am Dortmunder Hauptbahnhof die Bundespolizei. Zuvor soll ein 15-Jähriger ...

