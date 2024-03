BPOL NRW: Bundespolizisten stellen mutmaßlichen EC-Kartenbetrüger

Dortmund (ots) - Am heutigen Morgen (12. März) beabsichtigte eine junge Frau über den Dortmunder Flughafen aus dem Bundesgebiet auszureisen. Diese wurde bereits per Haftbefehl gesucht. Gegen 7:45 Uhr erschien eine rumänische Staatsbürgerin an der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges in Richtung ...

