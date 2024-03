Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Daun: Zwei Personen bei Unfällen am Sonntag verletzt

Daun (ots)

Zwei verletzte Verkehrsteilnehmer und Sachschäden an den beteiligten Fahrzeugen sind die Unfallbilanz der Polizei Daun vom vergangenen Wochenende. Am Sonntagnachmittag befuhr ein 41-Jähriger aus der VG Kelberg die L 101 in der Ortslage von Ueß in Richtung Moosbruch. Dort verlor er plötzlich die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An seinem Zweirad entstand Sachschaden. Bei einem weiteren Unfall, der sich gegen 21.30 Uhr auf der K 56 bei Hillesheim ereignete, kam ein 28 Jahre alter Autofahrer aus der VG Gerolstein auf regennasser Fahrbahn von der Straße ab. Er selbst verletzte sich bei dem Ereignis nur leicht. An seinem PKW entstand jedoch wirtschaftlicher Totalschaden. Bei weiteren Unfällen entstanden von Freitag bis Sonntag in jedem Fall nur Sachschäden an den beteiligten Fahrzeugen.

