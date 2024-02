Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Baustelle

Bad Tennstedt (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in ein Baustellengelände am Markt ein. Hier wurde ein Baucontainer aufgebrochen und daraus Werkzeuge und kleinere Maschinen entwendet. Ebenso ist ein Heizkörper vom Gelände verschwunden. Der entstandene Beuteschaden wird mit 3000 Euro angegeben. Die Täter verursachten einen Sachschaden von ca. 500 Euro. Bemerkt wurde der Diebstahl erst am Freitag Morgen. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell