LPI-NDH: Nachmittags berauscht

Bleicherode (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle stoppten Beamte am Freitag Abend in der Kirchstraße ein Kleinkraftrad. Der 36-Jährige fiel bei einem Drogentest "positiv" auf, so dass eine Blutentnahme im Klinikum Bleicherode erfolge. Weiterhin hatte der Mann nicht die entsprechende Fahrerlaubnis inne, um das Gefährt im öffentlichen Straßenverkehr führen zu dürfen. Die entsprechenden Anzeigen wegen Verstoß gegen ...

