Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche wegen Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer

Moers (ots)

Am Dienstagmorgen, den 15.01.2024, gegen 07:35 Uhr, kam es auf der Rheinberger Straße Höhe Rheurdter Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer.

Ein 12- jähriger Junge aus Moers war mit einem Schulfreund auf dem Radweg der Rheinberger Straße in Fahrtrichtung Moerser Innenstadt unterwegs. Ein in gleicher Richtung wie die Kinder fahrender Pkw bog an der Kreuzung zur Rheurdter Straße nach rechts in die Rheurdter Straße ein und touchierte dabei den 12- Jährigen, der daraufhin stürzte.

Durch den Sturz verletzte sich der Junge leicht. Der Pkw Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne seine Personalien zu hinterlassen und sich um den Jungen zu kümmern.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 55 Jahre alt, ca. 180 cm groß, korpulente Statur, dunkle Haare und Vollbart.

Er soll mit einem roten SUV mit Moerser Kennzeichen "MO" unterwegs gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd 240116-0833

