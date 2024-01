Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Rheinberg (ots)

Am Dienstag, 16.01.2024, gegen 15:38 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Rheinberg auf der Annastraße. Eine 87-jährige Frau aus Rheinberg befuhr mit ihrem PKW die Annastraße. In Höhe des Hauses Nr. 39 fuhr sie, aus bislang unbekannter Ursache, frontal gegen einen dort ordnungsgemäß geparkten Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes. Durch den Zusammenprall wurden die Airbags in dem PKW ausgelöst. Die 87-Jährige wurde schwer verletzt zu einem Krankenhaus nach Kamp-Lintfort verbracht. Lebensgefahr bestand nicht. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich keine Personen in dem geparkten Rettungswagen. Die Rettungskräfte waren außerhalb des Fahrzeuges bei einem Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Annastraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell