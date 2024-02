Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verdächtiges Fahrzeug

Nordhausen (ots)

Am Freitag kontrollierten Beamte gegen 16:30 Uhr in der Parkallee ein PKW VW, welcher auf einem dortigen Parkplatz stand. Auf dem Fahrersitz saß eine junge Frau. Bei genauerer Prüfung wurde festgestellt, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen einschließlich Plaketten gefälscht waren. Weiterhin befanden sich im Fahrzeug ein Teleskopschlagstock sowie geringe Mengen Betäubungsmittel. Dementsprechend wurden Verfahren wegen Urkundenfälschung, Verstoß Waffengesetz, Verstoß Betäubungsmittelgesetz und Verstoß Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell