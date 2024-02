Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Das ging nochmal glimpflich aus!

Bad Frankenhausen / Kyffhäuser (ots)

Am heutigen Vormittag ab 10:00 Uhr sollten in der Rottlebener Straße von Bad Frankenhausen Baumpflegearbeiten durchgeführt werden. Die beauftragte ortsansässige Gartenbaufirma hatte die Gefahrenstelle ausreichend gekennzeichnet, um mittels Hebetechnik den Baumschnitt durchführen zu können. Während der Arbeiten kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Zwischenfall, wodurch der Hebearm der Hubbühne in Schwingungen geriet und in der weiteren Folge auf das angrenzende Hausdach fiehl. Der im Korb befindliche Mitarbeiter blieb hierbei unverletzt und kam mit einem Schrecken davon. Am Dach entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von ca. 250 EUR. Beim Wiederaufrichten der Hebebühne durch einen Kran, verkeilte sich der Ausleger im Geäst des Baumes. Dieser musste dann in mehrerern Schritten abgetragen werden, was einen längeren Zeitraum in Anspruch nahm. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten den Gefahrenbereich weiträumig ab. Die Rottlebner Straße war für mehrere Stunden für den Verkehr vollständig gesperrt. Aufgrund der zentralen Lage und des schönen Wetters, kamen viele Schaulustige zum Ereignisort. Aber durch die vor Ort befindlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei, konnten die Bergungsarbeiten ungehindert von statten gehen.

