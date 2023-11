Polizei Hagen

POL-HA: Blinker nicht gesetzt und auffällig gebremst - 37-jähriger Autofahrer gerät mit 1,28 Promille in Verkehrskontrolle

Hagen-Wehringhausen (ots)

Wegen seiner auffälligen Fahrweise hielten Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen (12.11.2023) in Wehringhausen einen alkoholisierten Autofahrer an. Gegen 03.15 Uhr bestreiften die Beamten den Bergischen Ring und wurden dort auf den grauen Renault eines 37-jährigen Mannes aufmerksam. An mehreren Grünlicht zeigenden Ampeln bremste der Fahrer unkontrolliert ab und bog in die Lange Straße ab, ohne den Blinker zu betätigen. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle nahmen die Polizisten sofort Alkoholgeruch in der Atemluft des 37-Jährigen wahr. Ein Alkoholtest bestätigte die Wahrnehmung der Beamten und zeigt einen Wert von 1,28 Promille an. Sie stellten den Führerschein des Mannes sicher. Der in Hagen wohnhafte Mann musste eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell