POL-LIP: Detmold-Hakedahl - Verkehrsunfall mit Kind

Lippe (ots) - Am Nachmittag des 25.05.2024 erhielt die Polizei Kenntnis von einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Osterfeld in Lemgo-Lieme. Vermutlich nutzten bislang unbekannte Täter ein aufgekipptes Fenster, um sich in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:30 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in einem 3-Parteien-Mehrfamilienhaus zu verschaffen. In der Wohnung durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten nach Diebesgut. ...

