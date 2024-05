Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg, OT Schieder - Firmeneinbruch

Lippe (ots)

Am frühen Samstagmorgen, in der Zeit von 03:45 Uhr bis 04:15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zutritt in die Geschäftsräume einer Firma an der Schwalenberger Straße. Die Geschäftsräume wurden nach Diebesgut durchwühlt. Im Anschluss verließen die unbekannten Eindringlinge das Objekt mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei in Detmold unter Telefon 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell