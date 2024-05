Polizei Lippe

POL-LIP: Tödlicher Verkehrsunfall im Kalletal auf der B 238

Lippe (ots)

Am heutigen Nachmittag fuhr ein 40-jähriger aus Löhne mit seinem Mazda auf der B 238 über Dalbke in Richtung Langenholzhausen. In Dalbke geriet der Pkw in einer Rechtskurve über die Gegenfahrbahn an eine links angrenzende Böschung und von dort wieder in Richtung Fahrbahn. Ein entgegenkommender 66-jähriger Lkw-Fahrer erkannte die Situation und wich auf die eigene Gegenfahrbahn aus. Das Ausweichmanöver reichte nicht, so dass der Pkw mit seiner Fahrerseite unter die Beifahrerseite des Lkw geriet. Hierbei wurde der Fahrer des Pkw so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle verstarb. Die Bundesstraße wurde für mehrere Stunden gesperrt und die Unfallspuren durch ein besonderes Unfallteam der Polizei aus Bielefeld aufgenommen. Der aus dem Kalletal kommende Fahrer des Lkw sowie sein 29-jähriger Beifahrer aus Bünde wurden vorsorglich in ein Klinikum eingeliefert, konnten aber bald wieder entlassen werden.

Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell