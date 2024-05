Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Gefährdung im Straßenverkehr durch "Sekundenschlaf".

Lippe (ots)

Auf der Stoddartstraße in Hiddesen kam es am Donnerstagnachmittag (23.05.2024) zu einem Alleinunfall, bei dem auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Ein 57-Jähriger aus Detmold war gegen 15.30 Uhr mit seinem VW Tiguan in Richtung Lopshorner Allee unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er aufgrund eines "Sekundenschlafes" über die Fahrspur des Gegenverkehrs in das Unterholz. Dabei verfehlte er knapp den LKW eines 51-jährigen Mannes, der auf dem Weg in Richtung Pivitsheide war. Glücklicherweise blieb es bei einem Sachschaden von geschätzten 8000 Euro; verletzt wurde niemand. Der VW musste abgeschleppt werden. Der Führerschein des 57-Jährigen ist sichergestellt worden - ihm wurde das weitere Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell